Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА. Зазначається, що відповідні безпекові заходи триватимуть на території всього міста.

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Що відомо про перевірки у Сумах

Метою контррозвідувальних заходів у Сумах є запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності, упередження провокацій та підвищення безпеки громадян в умовах війни. Заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян, огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб може проводитися додаткова перевірка,

– вказують в ОВА.

Водночас здійснюється огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

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