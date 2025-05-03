Таку думку 24 Каналу висловив політолог Валентин Гладких, додавши, що їхня ефективність залежатиме від дій інших уповноважених людей. У ситуації зі Стерненком Служба безпеки відпрацювала дуже добре.

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Потрібен цілий комплекс дій

Неодноразово з'являлася інформація про спроби замаху на президента, відомих активістів, військових. Відомо, що СБУ запобігла низці терористичних актів, які планували здійснити у місцях скупчення людей.

Перелік осіб, які можуть стати об'єктами замаху, досить великий. Для того, щоб запобігти цьому, потрібен комплексний підхід, починаючи від агентури, контррозвідки,

– сказав політолог.

Не останню роль має відігравати боротьба зі злочинністю. На жаль, залишаються люди, для яких замовні вбивства є нібито виправданим кроком. Так вони хочуть заробити гроші, інколи, задовольняють свої ідеологічні мотиви.

"Я думаю, це лише "перші промінці". Не варто думати, що росіяни припинять цю практику. У мене є прогноз, що це продовжиться навіть після завершення війни", – додав Валентин Гладких.

Отже, актуальність посилення спецслужб, правоохоронних органів ще довго залишатиметься.

Нагадаємо, на активіста Сергія Стерненка 1 травня 2025 року скоїли замах. У нього вистрілила жінка, коли він виходив з будинку. Завдяки швидкій реакції працівника СБУ нападницю вдалося затримати. Сам активіст поранений, але його життю нічого не загрожує.