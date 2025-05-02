На суді нападниця розповіла всі деталі спланованої операції. Про це пише 24 Канал з посиланням на відео Сергія Стерненка.

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Нападниця на Стерненка була готова вбити його заради лікування

Російські спецслужби надурили жінку, яка скоїла напад на активіста Сергія Стерненка. Представники ворожої країни говорили, що вони працюють у СБУ та обіцяли нападниці пересадку нирки за виконане завдання.

Вона каже, що має проблеми зі здоров'ям, що їй потрібен діаліз для нирок. І от їй пообіцяли пересадку нирки, якщо вона мене вб'є,

– сказав Стерненко.

Також блогер зазначив, що не вірить в те, що жінка не знала на кого працює. На його думку, вона усвідомлювала, що завдання їй ставлять російські спецслужби.

2 травня суд призначив підозрюваній нападниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 червня без права внесення застави. За рішенням суду жінці надаватимуть медичну допомогу – тричі на тиждень лікарі проводитимуть гемодіаліз.

Сергій Стерненко додав, що вороги могли замовити замах на нього з нагоди річниці подій 2 травня 2014 року в Одесі, коли внаслідок сутичок між українськими та проросійськими активістами загинули 48 людей. Через те, що Росія хоче знищити проукраїнських активістів, волонтери та громадські діячі в Україні перебувають у зоні ризику. Так, вже раніше було скоєно вбивство Ірини Фаріон та Дем'яна Ганула.