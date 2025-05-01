Наразі життю активіста нічого не загрожує. 24 Канал зібрав усе, що відомо про напад на Стерненка.

Дивіться також На Сергія Стерненка скоїли напад: волонтер поранений

14:57, 1 травня

СБУ опублікувала фото нападниці на Стерненка

Жінка, яка скоїла замах на Стерненка / Фото СБУ

На фото також можна помітити пістолет з якого вона планувала вбити активіста.

Подробиці нападу на Стерненка від СБУ

Співробітники СБУ запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка.

Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці,
– йдеться у повідомленні.

Наразі проводяться оперативно-слідчі дії. В СБУ пообіцяли інформувати окремо про перебіг ситуації.

Життя Стерненка врятували співробітники СБУ

Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони – я б нічого вже не міг писати,
– написав Сергій Стерненко.

Він додав, що співробітники Служби безпеки буквально врятували йому життя.

На Стерненка скоїли напад

У своїх соцмережах 1 травня о 13:32 Сергій Стерненко повідомив, що на нього напали. Він також розповів, що отримав поранення. На щастя, життю активіста нічого не загрожує.