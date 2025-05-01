Наразі життю активіста нічого не загрожує. 24 Канал зібрав усе, що відомо про напад на Стерненка.
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СБУ опублікувала фото нападниці на Стерненка
Подробиці нападу на Стерненка від СБУ
Співробітники СБУ запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка.
Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці,
– йдеться у повідомленні.
Наразі проводяться оперативно-слідчі дії. В СБУ пообіцяли інформувати окремо про перебіг ситуації.
Життя Стерненка врятували співробітники СБУ
Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони – я б нічого вже не міг писати,
– написав Сергій Стерненко.
Він додав, що співробітники Служби безпеки буквально врятували йому життя.
На Стерненка скоїли напад
У своїх соцмережах 1 травня о 13:32 Сергій Стерненко повідомив, що на нього напали. Він також розповів, що отримав поранення. На щастя, життю активіста нічого не загрожує.