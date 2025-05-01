Сейчас жизни активиста ничего не угрожает. 24 Канал собрал все, что известно о нападении на Стерненко.
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СБУ опубликовала фото напавшей на Стерненко нападающей
Подробности нападения на Стерненко от СБУ
Сотрудники СБУ предотвратили убийство известного общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко.
Сегодня на него было совершено покушение из огнестрельного оружия. Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападающая задержана на месте,
– говорится в сообщении.
Сейчас проводятся оперативно-следственные действия. В СБУ пообещали информировать отдельно о ходе ситуации.
Жизнь Стерненко спасли сотрудники СБУ
Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они – я бы ничего уже не мог писать,
– написал Сергей Стерненко.
Он добавил, что сотрудники Службы безопасности буквально спасли ему жизнь.
На Стерненко совершили нападение
В своих соцсетях 1 мая в 13:32 Сергей Стерненко сообщил, что на него напали. Он также рассказал, что получил ранения. К счастью, жизни активиста ничего не угрожает.