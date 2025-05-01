Сотрудники СБУ предотвратили убийство известного общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко.

Сегодня на него было совершено покушение из огнестрельного оружия. Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападающая задержана на месте,

– говорится в сообщении.

Сейчас проводятся оперативно-следственные действия. В СБУ пообещали информировать отдельно о ходе ситуации.