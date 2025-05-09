Что известно о первом случае разоблаченного венгерского шпионажа за Украиной, и какой дипломатический скандал вытекает из этого – разобрался 24 Канал.
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СБУ разоблачила венгерскую агентурную группу в Украине
СБУ удалось задержать 2 агентов. Их куратором был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, личность которого уже также идентифицирована. Ее не разглашают.
Одним из шпионов оказался 40-летний бывший военный Украины из Береговского района Закарпатской области. В "режиме ожидания" он был с 2021 года, а "активировали" его в сентябре 2024 года.
Другой агент также оказалась бывшей военной. Она уволилась из подразделения в 2025 году.
Обоих фигурантов задержали по месту жительства и нашли там телефоны и другие доказательства подрывной деятельности.
Им влучили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения и взяли под стражу.
Какую цель преследовали венгерские шпионы
Известно, что человек должен был узнать о настроениях населения Закарпатья и получить информацию о том:
- какая будет реакция военных и гражданских, если в область зайдут венгерские военные;
- какое военное снаряжение и вооружение можно купить на черном рынке области;
- какая ситуация с миграцией венгерского населения;
- какие военные силы расположены в регионе, много ли транспорта и боевых машин;
- насколько укомплектованы правоохранители, какова их численность и тому подобное.
Агент лично разведывал, где размещены войска и ЗРК С-300 на Закарпатье. Как только он собрал нужную информацию, выехал в Венгрию, чтобы отчитаться.
Для пересечения границы предатель оформил справку смотрителя за больным отцом, который нуждается в лечении в иностранных учреждениях,
– установили в СБУ.
На выполнение задач ему выделяли средства. Он должен был в частности подыскивать сеть информаторов. Шпион пытался завербовать по меньшей мере 2 человек.
Венгрия рассчитывала впоследствии получать данные также из прифронтовых и фронтовых регионов.
"В марте этого года контрразведка СБУ задокументировала вторую встречу агента с куратором. На этот раз он получил телефон со специальным программным обеспечением для законспирированной связи", – добавили в СБУ.
Тогда он получил новые задачи:
- выявлять служебные авто, принадлежащих представителям Сил безопасности и обороны Закарпатья;
- находить и передавать данные о потерях ВСУ на войне и актуальные события с линии фронта.
Мужчина уже даже нашел нужный контакт в Силах обороны.
Его коллега имела задание информировать венгерские спецслужбы о наличии самолетов и вертолетов в регионе и об оборонных системах воинской части, где она проходила службу.
Какой стала реакция Венгрии
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сначала заявил, что ничего не знает о разоблаченной группе венгерских шпионов и говорит, что таким образом может проводиться "антивенгерская пропаганда".
Он добавил, что пропаганда, которая обвиняет в чем-то Венгрию, в Украине звучит часто. По его словам, в большинстве случаев такие заявления не являются обоснованными.
Впрочем, уже через несколько часов Сийярто выступил с обращением. Он заявил, что Венгрия высылает двух украинских дипломатов из страны. Их обвиняют, как ни странно, в шпионаже.
Сегодня мы выслали двух шпионов, которые работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште,
– заявил глава МИД Венгрии.
В отношении подозреваемых продолжаются судебные процессы
В Шевченковском суде Киева начался судебный процесс над одним из шпионов. Суд вынес ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок в 60 суток.
Адвокат подозреваемого Михаил Якимчук сообщил, что суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокурора. По словам адвоката, дальнейшие действия, в частности возможное представление апелляции, согласовывать с подзащитным.
Другой подозреваемой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, без определения залога.
Обоим злоумышленникам согласно объявленному подозрению грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.