Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

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Киев отреагировал на действия Венгрии

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Будапешта. Они должны покинуть нашу страну в течение 48 часов.

Кроме этого, МИД Украины пригласило посла Венгрии и вручило ему соответствующую ноту.

Мы действуем в ответ на действия Венгрии, исходя из принципа взаимности и наших национальных интересов,

– отметил глава МИД Украины.

Коротко о конфликте Украины и Венгрии

Утром 9 мая СБУ сообщила, что в Украине разоблачили агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против нашей страны. ї

Правоохранители задержали двух шпионов, которые работали по указаниям кадрового сотрудника военной разведки Будапешта. Целью деятельности агентов было узнать настроения населения Закарпатья и том числе и относительно того, какой будет реакция военных и гражданских, если в область зайдут венгерские военные.

В МИД Венгрии информацию отвергли, отметив, что "ничего об этом не знают". Вскоре министр иностранных дел Петер Сийярто обвинил двух украинских дипломатов в шпионаже под прикрытием. Они были высланы из Венгрии.