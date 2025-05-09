Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.
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Киев отреагировал на действия Венгрии
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Будапешта. Они должны покинуть нашу страну в течение 48 часов.
Кроме этого, МИД Украины пригласило посла Венгрии и вручило ему соответствующую ноту.
Мы действуем в ответ на действия Венгрии, исходя из принципа взаимности и наших национальных интересов,
– отметил глава МИД Украины.
Коротко о конфликте Украины и Венгрии
Утром 9 мая СБУ сообщила, что в Украине разоблачили агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против нашей страны. ї
Правоохранители задержали двух шпионов, которые работали по указаниям кадрового сотрудника военной разведки Будапешта. Целью деятельности агентов было узнать настроения населения Закарпатья и том числе и относительно того, какой будет реакция военных и гражданских, если в область зайдут венгерские военные.
В МИД Венгрии информацию отвергли, отметив, что "ничего об этом не знают". Вскоре министр иностранных дел Петер Сийярто обвинил двух украинских дипломатов в шпионаже под прикрытием. Они были высланы из Венгрии.