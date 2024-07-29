Незвичне явище зафіксували у парку Файр поблизу міста Чіко. Видовищними відео із місця події активно діляться у соцмережах очевидці.

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Пожежа стала шостою за потужністю в історії штату

У Каліфорнії наразі вирує масштабна лісова пожежа. За словами місцевої влади, вона стала шостою за потужністю в історії штату.

В AP повідомили, що поліція затримала можливого винуватця пожежі – 42-річного чоловіка, який нібито штовхнув охоплену вогнем машину в яр у Чіко, а потім утік.

Загоряння почалося 24 липня в окрузі Батт і до 29 липня поширилася на ще три округи – Плумас, Шатса і Техама. З вогнем борються 4 000 пожежників, деякі з яких працюють безперервно ще з першого дня загоряння.

Наразі відомо, що пожежа знищила щонайменше 66 будівель, але з кожним днем кількість зростає.

А днями там помітили рідкісний вогняний торнадо. Це явище виникає унаслідок потужних лісових пожеж.

У Каліфорнії помітили вогняний торнадо: дивіться відео

На відео видно вогняний вихор. Науковці розповідають, що загасити таке полум'я практично неможливо.

Рідкісний вогняний торнадо зафіксували у Каліфорнії: дивіться відео