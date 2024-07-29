Станом на ранок 29 липня палає ліс в таких 3 регіонах, як Анталія, Кахраманмараш та Адана. Пожежі влалось приборкати у провінціях Ялова та Ізмір.

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Горять ліси в Туреччині: яка ситуація

Анталія. В районі Серику, село Юмаклар, виникла пожежа. Вогонь гасили два вертольоти з нічним баченням, 70 пожежних машин, 11 водовозок, 5 одиниць спецтехніки. 28 липня полум'я частково взяли під контроль, завдяки зусиллям рятувальників вона не поширилася далі. Евакуйовано 30 будинків, пошкоджено близько 60 гектарів території.

В районі Серику, село Юмаклар, виникла пожежа. Вогонь гасили два вертольоти з нічним баченням, 70 пожежних машин, 11 водовозок, 5 одиниць спецтехніки. 28 липня полум'я частково взяли під контроль, завдяки зусиллям рятувальників вона не поширилася далі. Евакуйовано 30 будинків, пошкоджено близько 60 гектарів території. Кахраманмараш. У районі Онкішубат, біля зони відпочинку Фирниз, виникла пожежа. Пожежники з Лісового управління, пожежної служби та місцевої жандармерії боролися з вогнем. На допомогу приїхали підкріплення з Кахраманмараша, Адани, Османіє та Хатая. Пошкоджено понад 80 гектарів території. Задіяно 25 пожежних машин, 4 одиниці спецтехніки, загалом 61 машину та 167 рятувальників. Пожежу взято під контроль після 18 годин боротьби, тривають роботи з охолодження.

У районі Онкішубат, біля зони відпочинку Фирниз, виникла пожежа. Пожежники з Лісового управління, пожежної служби та місцевої жандармерії боролися з вогнем. На допомогу приїхали підкріплення з Кахраманмараша, Адани, Османіє та Хатая. Пошкоджено понад 80 гектарів території. Задіяно 25 пожежних машин, 4 одиниці спецтехніки, загалом 61 машину та 167 рятувальників. Пожежу взято під контроль після 18 годин боротьби, тривають роботи з охолодження. Адана. У районі Козану, село Коселі, виникла пожежа. На місце події направлено пожежні команди Лісового управління, три вертольоти, два літаки, 50 пожежних машин і водовозок, 5 одиниць спецтехніки та багато рятувальників. Деякі будинки евакуйовані з метою безпеки.

У Туреччині горять ліси: дивіться кадри вогню у сюжеті місцевого телеканалу

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Раніше турецькі ЗМІ інформували, що у провінції Ялова на північному заході лісова пожежа спалахнула з невідомої причини, до її ліквідації залучили 2 вертольоти, 10 пожежних авто та інші засоби. Зрештою вогонь було взято під контроль.

Крім того, у провінції Ізмір на заході країни Туреччини з невідомої причини спалахнула пожежа у районі Каваджик. Її також вдалось приборкати через деякий час після залучення рятувальників та спецтехніки.