По состоянию на утро 29 июля пылает лес в таких 3 регионах, как Анталия, Кахраманмараш и Адана. Пожары удалось обуздать в провинциях Ялова и Измир.

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Горят леса в Турции: какова ситуация

Анталия. В районе Серику, село Юмаклар, возник пожар. Огонь тушили два вертолета с ночным видением, 70 пожарных машин, 11 водовозок, 5 единиц спецтехники. 28 июля пламя частично взяли под контроль, благодаря усилиям спасателей оно не распространилось дальше. Эвакуировано 30 домов, повреждено около 60 гектаров территории.

В районе Серику, село Юмаклар, возник пожар. Огонь тушили два вертолета с ночным видением, 70 пожарных машин, 11 водовозок, 5 единиц спецтехники. 28 июля пламя частично взяли под контроль, благодаря усилиям спасателей оно не распространилось дальше. Эвакуировано 30 домов, повреждено около 60 гектаров территории. Кахраманмараш. В районе Онкишубат, возле зоны отдыха Фирниз, возник пожар. Пожарные из Лесного управления, пожарной службы и местной жандармерии боролись с огнем. На помощь приехали подкрепления из Кахраманмараша, Аданы, Османие и Хатая. Повреждено более 80 гектаров территории. Задействовано 25 пожарных машин, 4 единицы спецтехники, всего 61 машину и 167 спасателей. Пожар взят под контроль после 18 часов борьбы, продолжаются работы по охлаждению.

В районе Онкишубат, возле зоны отдыха Фирниз, возник пожар. Пожарные из Лесного управления, пожарной службы и местной жандармерии боролись с огнем. На помощь приехали подкрепления из Кахраманмараша, Аданы, Османие и Хатая. Повреждено более 80 гектаров территории. Задействовано 25 пожарных машин, 4 единицы спецтехники, всего 61 машину и 167 спасателей. Пожар взят под контроль после 18 часов борьбы, продолжаются работы по охлаждению. Адана. В районе Козану, село Косели, возник пожар. На место происшествия направлены пожарные команды Лесного управления, три вертолета, два самолета, 50 пожарных машин и водовозок, 5 единиц спецтехники и много спасателей. Некоторые дома эвакуированы в целях безопасности.

В Турции горят леса: смотрите кадры огня в сюжете местного телеканала

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Ранее турецкие СМИ информировали, что в провинции Ялова на северо-западе лесной пожар вспыхнул по неизвестной причине, к его ликвидации привлекли 2 вертолета, 10 пожарных авто и другие средства. В конце концов огонь был взят под контроль.

Кроме того, в провинции Измир на западе страны Турции по неизвестной причине вспыхнул пожар в районе Каваджик. Его также удалось обуздать через некоторое время после привлечения спасателей и спецтехники.