Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что российско – украинская война выгодна лишь "западным военным баронам". Он считает, что именно представители Запада "разжигают огонь".
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Турция не дала войне распространиться на Черное море
Президент Турции заявил, что запад делает все возможное, что война в Украине не прекращалась. Он отметил, что он нее выиграли западные военные бароны.
Они продолжают подливать бензин в огонь и делают все возможное, чтобы разжечь огонь. Мы работаем над установлением мира и стабильности,
– заявил Эрдоган.
Также он рассказал, что Турция с первого дня войны в Украине боролась за мир и стабильность. Эрдоган также добавил, что благодаря Турции удалось не допустить распространения конфликта на Черное море.
Он подчеркнул, что его государство действовало справедливо по отношению к обоим участникам войны.