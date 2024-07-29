Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что российско – украинская война выгодна лишь "западным военным баронам". Он считает, что именно представители Запада "разжигают огонь".

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Турция не дала войне распространиться на Черное море

Президент Турции заявил, что запад делает все возможное, что война в Украине не прекращалась. Он отметил, что он нее выиграли западные военные бароны.

Они продолжают подливать бензин в огонь и делают все возможное, чтобы разжечь огонь. Мы работаем над установлением мира и стабильности,

– заявил Эрдоган.

Также он рассказал, что Турция с первого дня войны в Украине боролась за мир и стабильность. Эрдоган также добавил, что благодаря Турции удалось не допустить распространения конфликта на Черное море.

Он подчеркнул, что его государство действовало справедливо по отношению к обоим участникам войны.