Об актуальной погоде на конец июля рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Жителям каких областях стоит брать с собой зонт, передает 24 Канал.

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Дожди в Украине

Синоптик рассказал, что в первой половине новой недели на погодные условия в большинстве областей Украины будет влиять циклон. Он сформируется над странами Балтии и постепенно будет продвигаться в юго-восточном направлении. Также скандинавский воздух принесет заметное похолодание во всех регионах Украины

Под его влиянием (циклона – 24 Канал) пройдут дожди и существенно усилится ветер северо-западного направления, местами до 15 – 20 метров в секунду,

– пишет Кибальчич.

Уже в понедельник, 29 июля, дождь пройдет ночью в северных и местами центральных областях, а также днем на юго-востоке будут небольшие кратковременные осадки, местами с грозами. В то же время по данным Укргидрометцентра кратковременные дожди возможны и на Юге.

Погода на 29 июля 2024 года / фото Укргидрометцентр

Во вторник, 30 июля, осадки с вероятными грозами прогнозируют в северных, днем местами также в западных и восточных областях.

Погода на 30 июля 2024 года / фото Укргидрометцентр

В среду, 31 июля, в Украине будет преимущественно без осадков. Однако небольшой кратковременный дождь может пройти днем в северных областях.

Погода на 31 июля 2024 года / фото Укргидрометцентр