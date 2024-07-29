Про актуальну погоду на кінець липня розповів синоптик Ігор Кібальчич. Жителям яких областях варто брати з собою парасолю, передає 24 Канал.

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Дощі в Україні

Синоптик розповів, що у першій половині нового тижня на погодні умови в більшості областей України впливатиме циклон. Він сформується над країнами Балтії та поступово просуватиметься у південно-східному напрямку. Також скандинавське повітря принесе помітне похолодання в усіх регіонах України

Під його впливом (циклону – 24 Канал) пройдуть дощі та суттєво посилиться вітер північно-західного напрямку, місцями до 15 – 20 метрів за секунду,

– пише Кібальчич.

Вже у понеділок, 29 липня, дощ пройде вночі у північних та місцями центральних областях, а також вдень на південному сході будуть невеликі короткочасні опади, місцями з грозами. Водночас за данними Укргідрометцентру короткочасні дощі можливі й на Півдні.

Погода на 29 липня 2024 року / фото Укргідрометцентр

У вівторок, 30 липня, опади з ймовірними грозами прогнозують у північних, вдень місцями також у західних та східних областях.

Погода на 30 липня 2024 року / фото Укргідрометцентр

У середу, 31 липня, в Україні буде переважно без опадів. Проте невеликий короткочасний дощ може пройти вдень у північних областях.

Погода на 31 липня 2024 року / фото Укргідрометцентр