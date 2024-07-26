В серпні 2024 року середня температура коливатиметься в межах +20...+26 градусів. Крім цього, в Карпатах вона буде +17….+19 градусів.

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Якою буде погода у серпні

Середня температура у серпні буде на 2 градуси вищою за норму. Водночас на південному сході країни показник буде 2,5 градуса вище від норми. Відповідно до прогнозу синоптиків, кількість опадів очікується приблизно 34 – 77 міліметра, в Карпатах 94 – 116 міліметра. Це цілком в межах норми.

Середня температура повітря протягом серпня становитиме +18...+24,8 градуса, в горах +16...+19 градусів (на високогір′ї Карпат +13 градусів).

Найнижчі показники термометра коливатимуться від +1...+7 градусів, на узбережжі морів +8...+13 градусів, в Карпатах, північних, східних, Волинській та Запорізькій областях місцями 0…-2 градусів морозу.

Максимальна температура протягом серпня становитиме +35,7...+39,8 градуса, у південних, східних, більшості центральних, Тернопільській та Чернігівській областях місцями +40...+42 градуси, в горах +30...+36 градусів, на високогір′ї Карпат +27...+28 градусів.

Середня кількість опадів протягом серпня становитиме 30 – 97 міліметра, в Херсонській області та західних районах Криму місцями 24 – 28 міліметра, на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах місцями 104 – 120 міліметра.