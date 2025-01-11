Хореограф Максим Чмерковський опублікував в інстаграм-сторіз відео, де розповів про пожежу. За словами танцівника, вогонь поблизу їхнього будинку, передає 24 Канал.

До слова Принц Гаррі та Меган Маркл допомагають людям, які постраждали внаслідок пожеж у Лос-Анджелесі

Це той самий вогонь Пасіфік Палісейдс, який за два дні змогли локалізувати на 9%. Це вид з нашого вікна у спальні. Дуже страшно, воно дуже масштабне, просто поблизу,

– розповів Макс Чмерковський.

Макс Чмерковський показав пожежу біля їхнього будинку: відео

Хореограф не повідомив, чи планує він евакуйовуватися з сім'єю. Та раніше його дружина Пета Маргатройд казала, що не хотіла б покидати будинок. Утім, їхній регіон оточений вогнем, тому вони пильно слідкують за новинами.

"Ми дуже вдячні, що з нами все добре. Ми умовно в центрі, а вогонь довкола нашого регіону. Такий вигляд це має, якщо спиратися на відповідну карту. Протягом декількох днів спостерігається середній рівень поривів вітру, а далі будемо бачити", – розповідала танцівниця.

Зауважимо, масштабні пожежі охопили елітний район Лос-Анджелеса, де проживають голлівудські знаменитості. Багато з них евакуювалися. Унаслідок стихійного лиха згоріли будинки акторів Ентоні Гопкінса, Адама Броуді й Лейтон Містер, Анни Фаріс, Періс Гілтон і не тільки.