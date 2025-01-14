Перед этим Его Величество встретится в Кракове с членами местной общины. Также у него запланирована встреча с президентом Польши Анджеем Дудой, пишет 24 Канал со ссылкой на Букингемский дворец.

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Это будет уже пятый визит Чарльза III в Польшу. К примеру, в 2008 году он отправился туда вместе с королевой Камиллой, а в 2010 году поездка была в рамках большого европейского тура в Венгрию и Чехию.

The Telegraph пишет, что король станет первым британским монархом, который посетит Освенцим. Он вместе с политиками со всего мира примет участие в памятной церемонии в музее-мемориале Аушвиц-Биркенау 27 января.

В июне 2015 года королева Елизавета II посетила нацистский концлагерь Берген-Бельзен, на севере Германии. Единственным высокопоставленным королевским лицом, которая совершила визит в Аушвиц, является королева Камилла. Она была на торжествах в 2020 году по случаю 75-й годовщины освобождения.

Кстати, Чарльз III встретился с 94-летним Манфредом Голдбергом, который пережил Холокост, в Букингемском дворце, и с представителями организаций, которые занимаются обучением будущих поколений об этом трагическом событии. Кроме того, монарх зажег свечу памяти для проекта "80 свечей за 80 лет" Фонда памяти жертв Холокоста.

Манфред Голдберг выразил восхищение тем, что король Чарльз не молчит о Холокосте. По его словам, британский монарх понимает, какая несправедливость и жестокость была совершена против еврейского народа.