Во вторник, 14 января, принцесса Уэльская встретилась с медицинским персоналом Royal Marsden Hospital. Она поблагодарила их за заботу и сочувствие, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Принцесса хотела осуществить этот визит, чтобы выразить свою благодарность невероятной команде, а также подчеркнуть лучший в мире уход и лечение, которые предоставляет Marsden,

– сказал представитель Кенсингтонского дворца.

Кроме того, Кейт Миддлтон разговаривала с людьми, которые болеют раком, и предложила им свою поддержку. Это был самый значительный сольный визит принцессы Уэльской после того, как она завершила курс химиотерапии. Супруга принца Уильяма увидела различные методы лечения, которые используются в больнице.

Кейт Миддлтон в Royal Marsden Hospital / Фото Getty Images

Это первый большой визит Кейт Миддлтон в 2025 году. Также сообщается, что принц и принцесса Уэльские становятся королевскими покровителями Royal Marsden Hospital, в которой ежегодно лечится 59 000 пациентов.

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