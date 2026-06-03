Анастасія Пустовіт нещодавно натякнула на те, що виходить заміж. Тепер же вона поділилась романтичним дописом на своїй сторінці в інстаграмі.

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Акторка опублікувала серію знімків, на яких позує разом з коханим. Видається, це вперше зірка поділилась спільними кадрами. Наразі відомо лиш те, що чоловіка звати Володимир.

Пара позувала на відпочинку в горах, робила селфі в дзеркалі та обіймалась на Каннському кінофестивалі. Анастасія Пустовіт розповіла, що вона з нареченим відсвяткувала 5 річницю стосунків. Це вперше парі вдалось відсвяткувати разом цю важливу дату.

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Разом пів і 4,5 у війні й на відстані. Тільки ми знаємо якою ціною нам це дається, особливо коли за основу береш любов. Ми різні з тобою й одночасно схожі. Вже точно, не побоюсь сказати, сім'я. Однозначно і в горі, і в радості,

– поділилась акторка.

Анастасія Пустовіт зізналась у коханні нареченому та побажала, щоб океан "був лагідним", а сонце "не обпікало плечі".

Анастасія Пустовіт з нареченим / Фото з інстаграму Анастасії Пустовіт

Що відомо про особисте життя Анастасії Пустовіт?

Анастасія Пустовіт, відома фільмами та серіалами "Тиха Нава", "БожеВільні", "Уперед брате", – відома акторка, активістка та волонтерка.

За кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення Анастасія почала зустрічатися з бойфрендом. Вони саме планували жити разом, як розпочалась повномасштабна війна. 26 лютого 2022 року чоловік мобілізувався – і з того часу їм довелось розвивати стосунки на відстані.

Лише нещодавно в одному з інтерв'ю Анастасія Пустовіт казала, що наразі не задумувалась з коханим про шлюб. А вже у травні показала обручку та зізналась, що тепер перебуває в новому статусі.