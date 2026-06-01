Їхні стосунки виникли завдяки книжці, яку актор написав, а художниця проілюструвала. На одному з заходів кохана Кіану Рівза розповіла про їхнє життя для People.

Вона розповіла, що ключем у їхніх стосунках є повага одне до одного та їхньої творчості. Пара може обговорювати будь-які теми, але також вони потребують часу, щоб заглибитись у себе.

Я б сказала, що головне в наших стосунках – це взаємна повага. І ще те, що ми ставимося до всього як до гри. Адже творчість – це гра, у яку нам пощастило грати разом. І ще одна річ, яка нас об'єднує, – це віра в кожен окремий проєкт,

– поділилась художниця.

Александра Грант додала, що поважає час Кіану Рівза, коли він занурюється у нового персонажа. Так само й він ставиться до її творчості.

"Кожен проєкт має свою незалежність, власну команду та свої правила. У нього є початок, середина і завершення. Ми обоє люди, які живуть своїми проєктами. І за ці роки я жила поруч і з Джоном Віком, і з Нео. Думаю, те саме можна сказати і про живопис", – зауважила Александра.

Що відомо про роман пари?

Кіану Рівз та Александра Грант познайомилися у 2009 році. Художниця створювала ілюстрації до поетичних збірок актора, а згодом вони разом заснували незалежне видавництво.

Вперше пара офіційно вийшла у світ разом на гала-вечорі LACMA Art + Film. У всьому іншому вони зберігають приватність – не роблять гучних заяв і дуже рідко дають спільні інтерв'ю.