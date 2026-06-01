Их отношения возникли благодаря книге, которую актер написал, а художница проиллюстрировала. На одном из мероприятий возлюбленная Киану Ривза рассказала об их жизни для People.

Она рассказала, что ключом в их отношениях является уважение друг к другу и их творчества. Пара может обсуждать любые темы, но также они нуждаются во времени, чтобы углубиться в себя.

Я бы сказала, что главное в наших отношениях – это взаимное уважение. И еще то, что мы относимся ко всему как к игре. Ведь творчество – это игра, в которую нам посчастливилось играть вместе. И еще одна вещь, которая нас объединяет, – это вера в каждый отдельный проект,

– поделилась художница.

Александра Грант добавила, что уважает время Киану Ривза, когда он погружается в нового персонажа. Так же и он относится к ее творчеству.

"Каждый проект имеет свою независимость, собственную команду и свои правила. У него есть начало, середина и завершение. Мы оба люди, которые живут своими проектами. И за эти годы я жила рядом и с Джоном Виком, и с Нео. Думаю, то же самое можно сказать и о живописи", – заметила Александра.

Что известно о романе пары?

Киану Ривз и Александра Грант познакомились в 2009 году. Художница создавала иллюстрации к поэтическим сборникам актера, а впоследствии они вместе основали независимое издательство.

Впервые пара официально вышла в свет вместе на гала-вечере LACMA Art + Film. Во всем остальном они сохраняют приватность – не делают громких заявлений и очень редко дают совместные интервью.