Під фото, які Світлицька опублікувала в інстаграмі, у коментарях акторів уже називають парою.

Олена поділилася серією з понад 10 знімків, зроблених разом із Тарасом Цимбалюком. На фото вони позують у різних образах, переважно перед дзеркалом. Знімки зроблені в різних локаціях – у ліфті будинку, у закладі та вдома. На деяких фото видно, як Тарас допомагає Олені в побуті, зокрема виносить сміття, а вона ніжно торкається його.

Фото одразу стали приводом для нових обговорень серед підписників. Деякі з них вирішили, що актори могли публічно натякнути на роман. У коментарях їх уже називають парою.

"Кохання вам та щастя й надалі. Гарні дуже";

"Дуже гарна пара";

"Солоденька парочка";

"Ну точно ви в стосунках";

"Видно, що вже довго разом".

Коментарі під постом Олени Світлицької / Скриншоти з інстаграму

Чому Олені Світлицькій і Тарасу Цимбалюку приписують роман?

Чутки про можливі стосунки між Оленою Світлицькою та Тарасом Цимбалюком з'являються через те, що вони часто проводять час разом. Актори разом відвідують публічні заходи, знімають спільний контент і нерідко відпочивають в компанії одне одного.

У квітні 2025 року їх помітили у Львові – пара прогулювалася центром міста, тримаючись за руки. Відео цього моменту згодом опублікували на сайті ТСН і це ще більше підігріло розмови про їхні стосунки.

Водночас сама Світлицька запевняє, що вони з Тарасом є лише близькими друзями. Вона говорить, що дуже цінує його.



Також акторка зізнавалася, що зараз закохана, але не розкриває подробиць особистого життя.



Тарас Цимбалюк, зі свого боку, не коментує чутки про роман.