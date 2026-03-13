Уперше за довгий час Цимбалюк прокоментував їхні стосунки з Оленою. Про це Цимбалюк розповів в шоу "Тур зірками", яке виходить на ютуб-каналі "Радіо Люкс".

Актор вирішив не вдаватися в подробиці особистого життя та пояснив своє рішення.

Я не хочу це коментувати. Я в принципі не хочу коментувати, що відбувається в моєму особистому житті. Я хочу коментувати це, коли воно вже переросте в щось тривале, надійне, стабільне. Тоді я буду підсвічувати, що відбувається в мене в особистому житті, і показувати людину, з якою я разом,

– заявив Тарас Цимбалюк.

Новий випуск шоу "Тур зірками": дивіться відео онлайн

До речі, перед цим питання про стосунки з Цимбалюком поставили і Олені Світлицькій. Це запитала блогерка Ангеліна Пичик. У відповідь акторка заявила, що вона хоче, щоб особисте залишалося особистим.

Чому Олені Світлицькій та Тарасу Цимбалюку приписують роман?