Жінка відреагувала на ці чутки. Про це вона сказала в коментарі блогерці Аліні Пичик. Відео вийшло на її інстаграм-сторінці.

Ви знаєте, коли я була одружена, я завжди показувала все своє особисте життя. Зараз я хочу, щоб все-таки особисте залишалося особистим. Тому – не коментую ці чутки,

– сказала Олена Світлицька.

Для контексту! Впродовж 10 років Олена Світлицька була заміжня за чоловіком Миколою. Про завершення шлюбу вони публічно повідомили у 2025 році. У подружжя є дві спільні доньки – Віра й Марія.

Вона додала, що сьогодні для неї передусім важливо, щоб партнер був коханою людиною.

Чому Олені Світлицькій та Тарасу Цимбалюку приписують роман?