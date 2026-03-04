Жінка відреагувала на ці чутки. Про це вона сказала в коментарі блогерці Аліні Пичик. Відео вийшло на її інстаграм-сторінці.
Ви знаєте, коли я була одружена, я завжди показувала все своє особисте життя. Зараз я хочу, щоб все-таки особисте залишалося особистим. Тому – не коментую ці чутки,
– сказала Олена Світлицька.
Для контексту! Впродовж 10 років Олена Світлицька була заміжня за чоловіком Миколою. Про завершення шлюбу вони публічно повідомили у 2025 році. У подружжя є дві спільні доньки – Віра й Марія.
Вона додала, що сьогодні для неї передусім важливо, щоб партнер був коханою людиною.
Чому Олені Світлицькій та Тарасу Цимбалюку приписують роман?
- Розмови про можливі стосунки з'явилися через те, що актори часто проводять час разом. Вони грали в одній театральній постановці, мають спільне коло друзів, подорожували однією компанією та неодноразово знімали спільний контент для соцмереж.
- До того ж у квітні 2025 року Світлицьку й Цимбалюка помітили у Львові – пара прогулювалася центром міста, тримаючись за руки. Відео тоді поширила ТСН. Попри це актори запевняли, що їх поєднує лише дружба.
- Втім, їх й надалі разом помічають на публіці: нещодавно Олена й Тарас разом відвідали показ серіалу "Тиха Нава", а згодом вирушили на відпочинок до Буковеля.
- Додала інтриги й заява Світлицької в січні цього року – акторка зізналася, що перебуває у стосунках, однак ім'я коханого вирішила не розголошувати.