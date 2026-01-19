Днями Тарас і Олена були разом у Львові, а тепер відправилися у Карпати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Цимбалюка.
До речі Цимбалюк і Світлицька продовжують підігрівати чутки про таємний роман
Тарас Цимбалюк опублікував відео з Оленою Світлицькою, в якому вони їдуть у машині, а навколо видніються неймовірні краєвиди. Жінка не стримала емоцій, дивлячись на красу природи, і заплакала.
Актори приїхали на відпочинок у Буковель, де, до речі, святкували Новий рік. Цимбалюк повідомив, що зупинився в Glacier Premium Apartments. Ймовірно, туди заселилася й Світлицька.
Тарас Цимбалюк у Буковелі / відео з інстаграму актора
Олена у своєму інстаграмі також ділиться контентом з Карпат. У сториз акторка розповіла, що приїхала у Буковель, щоб покататися на лижах, але не може цього зробити, адже її турбує кашель.
Олена Світлицька хворіє / відео з інстаграму акторки
Цимбалюку і Світлицькій приписують роман: головне
У квітні 2025 року блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомив про роман між Тарасом Цимбалюком і Оленою Світлицькою. У мережі навіть ходили чутки, що жінка може стати учасницею 14 сезону проєкту "Холостяк", головним героєм якого став зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", однак вони не підтвердилися.
Цимбалюк і Світлицька багато часу проводять разом, тож чутки небезпідставні, хоча сама Олена стверджувала, що їх пов'язують лише дружні та робочі стосунки.
У вересні Беспалов заявив, що актори посварилися, однак нещодавно розповів, що вони відновили стосунки. Днями Олена і Тарас разом були на показі серіалу "Тиха Нава".
До того ж у січні, відповідаючи на питання підписників в інстаграмі, Світлицька зізналась, що її серце зайняте. Водночас акторка не розкрила особистість чоловіка.