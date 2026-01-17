Цимбалюк і Світлицька опублікували два спільних відео з неоднозначними підписами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на їхні сторінки в інстаграмі.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька зняли відео під трек Cortisa Star – Fun і написали: "Випадкова зустріч". Деякі люди у коментарях підозрюють, що таким чином вони натякають, що перебувають у стосунках.

  • "Зустріч зовсім не випадкова".
  • "Чому я все думаю, що вже не випадкова? Забагато випадкових зустрічей".
  • "Чесно, дуже раді, що ви разом. Красива пара насправді".

Цимбалюка і Світлицьку підозрюють у романіУ мережі припускають, що Цимбалюк і Світлицька зустрічаються / Скриншот з інстаграму

Реакція мережі на відео Цимбалюка і СвітлицькоїЦимбалюка і Світлицьку підозрюють у романі / Скриншот з інстаграму

До слова, Тарас приїхав до Львова по роботі. У місті зараз перебуває й Олена. Судячи зі сториз, актори зупинилися в одному готелі.

Цимбалюк і Світлицька зараз у Львові / Скриншоти з інстаграму

Цимбалюка і Світлицьку підозрюють у романі: що відомо?

  • Ще у квітні 2025 року блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомляв, що Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька перебувають у стосунках. Навіть ходили чутки, що акторка може стати учасницею "Холостяка".

  • Знаменитості проводять багато часу разом, зокрема грають у виставах. Проте торік у проєкті "По хатах" Світлицька говорила, що їх з Цимбалюком пов'язують лише робочі й дружні стосунки.

  • У вересні Беспалов розповів, що Тарас і Олена посварилися, але днями він поділився, що актори знову разом. Ба більше, Цимбалюк засвітився зі Світлицькою на показі серіалу "Тиха Нава", що пройшов у Києві. Вони сиділи поруч у залі й, за словами гостей заходу, не уникали камер і поводилися розслаблено.