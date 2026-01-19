На днях Тарас и Елена были вместе во Львове, а теперь отправились в Карпаты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Цимбалюка.
Кстати Цимбалюк и Светлицкая продолжают подогревать слухи о тайном романе
Тарас Цимбалюк опубликовал видео с Еленой Светлицкой, в котором они едут в машине, а вокруг виднеются невероятные пейзажи. Женщина не сдержала эмоций, глядя на красоту природы, и заплакала.
Актеры приехали на отдых в Буковель, где, кстати, праздновали Новый год. Цимбалюк сообщил, что остановился в Glacier Premium Apartments. Вероятно, туда заселилась и Светлицкая.
Тарас Цимбалюк в Буковеле / видео из инстаграма актера
Елена в своем инстаграме также делится контентом из Карпат. В сториз актриса рассказала, что приехала в Буковель, чтобы покататься на лыжах, но не может этого сделать, ведь ее беспокоит кашель.
Елена Светлицкая болеет / видео из инстаграма актрисы
Цимбалюку и Светлицкой приписывают роман: главное
В апреле 2025 года блогер-плиткарь Богдан Беспалов сообщил о романе между Тарасом Цимбалюком и Еленой Светлицкой. В сети даже ходили слухи, что женщина может стать участницей 14 сезона проекта "Холостяк", главным героем которого стал звезда сериала "Поймать Кайдаша", однако они не подтвердились.
Цимбалюк и Светлицкая много времени проводят вместе, поэтому слухи небезосновательны, хотя сама Елена утверждала, что их связывают только дружеские и рабочие отношения.
В сентябре Беспалов заявил, что актеры поссорились, однако недавно рассказал, что они возобновили отношения. На днях Елена и Тарас вместе были на показе сериала "Тихая Нава".
К тому же в январе, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме, Светлицкая призналась, что ее сердце занято. В то же время актриса не раскрыла личность мужчины.