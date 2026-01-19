На днях Тарас и Елена были вместе во Львове, а теперь отправились в Карпаты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Цимбалюка.

Кстати Цимбалюк и Светлицкая продолжают подогревать слухи о тайном романе

Тарас Цимбалюк опубликовал видео с Еленой Светлицкой, в котором они едут в машине, а вокруг виднеются невероятные пейзажи. Женщина не сдержала эмоций, глядя на красоту природы, и заплакала.

Актеры приехали на отдых в Буковель, где, кстати, праздновали Новый год. Цимбалюк сообщил, что остановился в Glacier Premium Apartments. Вероятно, туда заселилась и Светлицкая.

Тарас Цимбалюк в Буковеле / видео из инстаграма актера

Елена в своем инстаграме также делится контентом из Карпат. В сториз актриса рассказала, что приехала в Буковель, чтобы покататься на лыжах, но не может этого сделать, ведь ее беспокоит кашель.

Елена Светлицкая болеет / видео из инстаграма актрисы

Цимбалюку и Светлицкой приписывают роман: главное