На днях актриса сообщила, что сейчас встречается с мужчиной, чем подпитала слухи о ее романе с Цимбалюком. Также она прокомментировала разрыв с бывшим мужем Николаем. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Светлицкой.
Актриса в соцсетях отвечала на вопросы от подписчиков. Одна из них поинтересовалась, не планирует ли Елена восстанавливать отношения с бывшим мужем.
Наша история с бывшим завершилась и восстановлению не подлежит,
– написала Светлицкая.
Она лаконично добавила, что имеет новые отношения, однако детали решила не раскрывать.
Елена Светлицкая прокомментировала развод с мужем и заявила, что находится в новых отношениях
Для справки! В браке с бывшим мужем Елена находилась 10 лет. У супругов родилось двое общих дочерей Мария и Вера.
Почему в сети ходят слухи о романе Елены Светлицкой и Тараса Цимбалюка?
- Актеры вместе играют в спектакле "Наши Кайдаши", где Тарас исполняет роль Карпа, а Елена – Мотри.
- Учитывая то, что они много работают, их часто можно увидеть в одной компании.
- Кроме того, актеры имеют общих друзей, например артистку Наталью Денисенко и бизнесмена Юрия Савранского. Они вместе посещали публичные мероприятия и путешествовали.
- К тому же снимали совместный контент для соцсетей.
- В прошлом году их случайно заметили во Львове, когда они прогуливались по центру города, держась за руки. Видео тогда опубликовала ТСН.
- В то же время актеры слухи опровергают, подчеркивая, что просто близко дружат.