В четверг, 21 мая, спортсмены провели дуэль взглядов. Александр Усик прибыл на мероприятие в изысканном образе от DAMIRLI, сообщили на странице бренда.

На этот раз украинский чемпион выбрал белый костюм с золотой вышивкой. Как рассказали об этом образе в команде бренда, это – "код украинской идентичности, сила и духовная опора".

Белый цвет является символом чистоты намерений, света и внутренней силы. Он олицетворяет не агрессию, а уверенность человека, который знает, кто он и за что стоит,

– рассказали в DAMIRLI.

Золотой орнамент – это переосмысление традиционной украинской вышивки как языка символов. В центре изображен трезубец, который является не только важным знаком для государства, но и олицетворением воли и несокрушимости.

Вокруг трезубца по силуэту расположены орнаменты. Они ассоциируются с корнями, связью с Родиной, ее культурой и людьми. Благодаря блеску они словно двигаются, как энергия жизни.

Александр Усик на дуэли взглядов: видео

Костюм имеет плащевую конструкцию с воротничком и удлиненными архитектурными линиями. Это отсылка к казацкому доспехам. Он символизирует защиту, что построен на "ценностях, вере и характере".

Интересно, что руки Александра Усика остаются открытыми. Это показывает его готовность к борьбе.

Это образ человека, который выходит не только как чемпион в ринге, а как представитель страны. Человека, который несет с собой Украину,

– добавляют в команде бренда.

Как и в прошлом образе Александра Усика, еще один акцент – это пояс с символом "ИС ХС НИ КА" – знак победы света над тьмой.



Образ Александра Усика / Фото из инстаграма DAMIRLI

Что стоит знать о поединке Усика и Верховена?

Александр Усик готовится к 9-му поединку в супертяжелом весе, получивший символическое название "Слава в Гизе". Впервые в истории Египта состоится чемпионский бой в хевивейте.

Соперник украинца – один из самых известных кикбоксеров Рико Верховен. И интересно, что для него это будет лишь второй профессиональный боксерский бой. Между тем Усик остается непобежденным.

Бой состоится в субботу, 23 мая. В Украине его будет транслировать ОТТ-платформа Киевстар-ТВ. Спортсмены выйдут на ринг около 23:00 по киевскому времени.