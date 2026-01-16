Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН. Цимбалюк и Светлицкая попали на камеры.
Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая сидели вместе во время показа первой серии сериала "Тихая Нава". По словам гостей мероприятия, актеры держались вместе, не избегали камер и вели себя расслабленно.
Цимбалюк и Светлицкая на показе сериала "Тихая Нава" / Фото ТСН
Известно, что Тарас и Елена проводят довольно много времени вместе. Ранее блогер-плиткарь Богдан Беспалов сообщал, что между актерами был роман. Вчера в своем телеграм-канале он написал, что Цимбалюк и Светлицкая сошлись.
По словам Беспалова, в свое время Елена развелась с мужем ради Тараса Цимбалюка, однако он ушел от актрисы к дизайнеру и бизнесвумен Светлане Готочкиной.
В то же время Светлицкая опровергала слухи о романе с Цимбалюком, а недавно, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме, актриса призналась, что находится в отношениях, но имя избранника не раскрыла.
Заметим! Сейчас знаменитости не комментировали слухи о романе.
Что известно о браке Светлицкой и последних отношениях Цимбалюка?
Напомним, что в январе 2025 года Елена Светлицкая объявила о разводе с мужем Николаем. Они были вместе более 10 лет и воспитывают двух дочерей.
Тарас Цимбалюк был главным героем 14 сезона проекта "Холостяк". В финале он выбрал модель из Хмельницкого Надин Головчук. После завершения реалити-шоу пара не смогла сохранить отношения.
Накануне "Холостяка" Цимбалюк разошелся со Светланой Готочкиной, однако уже даже когда проект вышел на экраны, ходили слухи, что они до сих пор вместе.
В начале января 2026 года бизнесвумен наконец расставила все точки над "і". Светлана заявила, что они с Тарасом не вместе, но поделилась, что несколько раз сходились и расходились.