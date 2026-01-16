Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН. Цимбалюк и Светлицкая попали на камеры.

Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая сидели вместе во время показа первой серии сериала "Тихая Нава". По словам гостей мероприятия, актеры держались вместе, не избегали камер и вели себя расслабленно.

Цимбалюк и Светлицкая на показе сериала "Тихая Нава" / Фото ТСН

Известно, что Тарас и Елена проводят довольно много времени вместе. Ранее блогер-плиткарь Богдан Беспалов сообщал, что между актерами был роман. Вчера в своем телеграм-канале он написал, что Цимбалюк и Светлицкая сошлись.

По словам Беспалова, в свое время Елена развелась с мужем ради Тараса Цимбалюка, однако он ушел от актрисы к дизайнеру и бизнесвумен Светлане Готочкиной.

В то же время Светлицкая опровергала слухи о романе с Цимбалюком, а недавно, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме, актриса призналась, что находится в отношениях, но имя избранника не раскрыла.

Заметим! Сейчас знаменитости не комментировали слухи о романе.

Что известно о браке Светлицкой и последних отношениях Цимбалюка?