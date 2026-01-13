Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Приходько. В заметке она, в частности, вспомнила актера Тараса Цимбалюка, который был главным героем 14 сезона проекта "Холостяк".

Не пропустите Было больно, – победительница "Холостяка" раскрыла правду о том, почему они разошлись с Цимбалюком

Анастасия Приходько рассказала, что ее крашами в детстве были Космос, "Ошпаренный" и Бодров. Как пишет OBOZ.UA, певица могла иметь в виду Космоса из российского сериала "Бригада", Димона "Ошпаренного" из российского фильма "Бумер" и российского актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего.

И вот я задумалась: а в моем детстве чего не было крашей из Украины? И я поняла, что у нас не делают героев на экране, потому что у нас их просто нет, или носятся с одним. Типа, сейчас – Цимбалюк, но для меня он – слащавый нарцисс, не люблю таких! Он – клевый, ок, но он один,

– написала Приходько.

Артистка вспомнила, что в свое время крашем был лидер группы "Юркеш" Юрий Юрченко, однако отметила, что он "не герой ее романа". Анастасия добавила, что не было никого, чтобы клеить постеры.

И у меня возник вопрос: почему так? У нас все должны быть хорошими, милыми добрыми добрыми. Герои у нас – Дзидзьо, Горбунов, Полякова, Сердючка и Потап. Но если возникает герой, который не вписывается в такую историю, его просто не пускают, потому что все должны веселиться – Пес Патрон, воздушная тревога и "горит, пылает техника вражеская",

– считает певица.

По словам Приходько, современные дети ищут крашей в других странах: смотрят аниме, слушают южнокорейскую группу BTS и западную музыку. Артистка утверждает, что девушкам нравятся "плохие парни", но даже Виталий Козловский "не дотягивает до филяй, филяй" (вероятно, она имеет в виду песню Vielleicht Vielleicht).

Веталь, ты молодец, но не мой вкус. Это не для оскорблений, а для размышления. Только не пишите про Бандеру, то совсем не туда,

– подытожила Анастасия.

О чем ранее высказалась Анастасия Приходько?