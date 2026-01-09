Модель рассказала, как долго они встречались с актером и объяснила, почему разошлись. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

Важно София Нерсесян показала свой дом, который пострадал в результате российского обстрела

После финала "Холостяка" Надин и Тарас откровенно поговорили. Тогда они решили попробовать построить отношения за пределами проекта. Около месяца они поддерживали связь, Надин ездила на гастроли к Цимбалюку.

Когда мы общались, я чувствовала, что что-то не то. У нас были непонятные переписки и я просто перестала ему писать. Я почувствовала, что что-то произошло. Был определенный день, какое-то событие, которое меня удивило и я решила отойти, потому что у меня было когда-то подобное в общении, когда где-то на горизонте человек не могу забыть (бывшую – 24 Канал),

– объяснила Головчук.

К теме Думал о Светуле, – Цимбалюк впервые прокомментировал участие в "Холостяке" и отношения с Готочкиной

Впоследствии Цимбалюк записал Надин голосовое сообщение, в котором он закончил их отношения. Девушка называет это "детским садом".

Мне это было больно и неприятно. Мы не ссорились... У меня были разные состояния. Было супер плохо, потом я злая была на это и потом приняла,

– сказала Надин о разрыве.

Она добавила, что сейчас чувств к Холостяку не имеет.

Интервью с Надин Головчук: смотрите видео онлайн

Что Тарас Цимбалюк говорил об отношениях на "Холостяке"?