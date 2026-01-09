Модель розповіла, як довго вони зустрічалися з актором і пояснила, чому розійшлися. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.
Після фіналу "Холостяка" Надін і Тарас відверто поговорили. Тоді вони вирішили спробувати побудувати стосунки за межами проєкту. Близько місяця вони підтримували зв'язок, Надін їздила на гастролі до Цимбалюка.
Коли ми спілкувались, я відчувала, що щось не то. В нас були незрозумілі переписки і я просто перестала йому писати. Я відчула, що щось сталось. Був певний день, якась подія, яка мене здивувала і я вирішила відійти, бо в мене було колись подібне в спілкуванні, коли десь на горизонті чоловік не можу забути (колишню – 24 Канал),
– пояснила Головчук.
Згодом Цимбалюк записав Надін голосове повідомлення, в якому він закінчив їхні стосунки. Дівчина називає це "дитячим садком".
Мені це було боляче і неприємно. Ми не сварились… В мене були різні стани. Було супер погано, потім я зла була на це і потім прийняла,
– сказала Надін про розрив.
Вона додала, що зараз почуттів до Холостяка не має.
Інтерв'ю з Надін Головчук: дивіться відео онлайн
Що Тарас Цимбалюк говорив про стосунки на "Холостяку"?
- Актор в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Okay Eva, розповів, що на проєкті "Холостяк" були спартанські умови для побудови стосунків: "За ці 15 годин, проведені під пильним наглядом камер і продюсера, людина, як не крути, не може бути собою на 100%. Навіть на 50% бути собою їй тяжкувато".
- До того ж він зазначив, що "не відчув, що може з будь-ким скластися метч в цілому на проєкті".
- У пост-шоу Холостяк сказав: озираючись назад, він, імовірно, зробив би інший фінальний вибір.