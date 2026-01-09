Юна артистка записала відео, в якому показала пошкоджений дім. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Нерсесян.

До слова У будинок Софії Нерсесян влучив шахед: "Найстрашніша ніч у моєму житті"

Софія Нерсесян додала до відео англійські субтитри, аби її почула іноземна аудиторія. Дівчина наголосила, що Росія позбавляє нормального життя українських дітей.

Будь ласка, не ігноруйте тривоги. Тому що один раз це може зберегти ваше життя. Зараз дуже небезпечний час. Подивіться на наш дім…,

– сказала Нерсесян.

Артистка вийшла на звʼязок до шанувальників ще сьогодні вранці. Вона показала кадри пошкодженого будинку і зазначила, що сьогоднішня ніч була найстрашнішою у її житті.

У коментарях під роликом Софію підтримали підписники та українські знаменитості, зокрема співачка KOLA, піаніст Євген Хмара та ведуча блогів про Євробачення Анна Тульєва.

Що відомо про обстріл Києва 9 січня?