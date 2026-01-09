Юна артистка записала відео, в якому показала пошкоджений дім. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Нерсесян.
До слова У будинок Софії Нерсесян влучив шахед: "Найстрашніша ніч у моєму житті"
Софія Нерсесян додала до відео англійські субтитри, аби її почула іноземна аудиторія. Дівчина наголосила, що Росія позбавляє нормального життя українських дітей.
Будь ласка, не ігноруйте тривоги. Тому що один раз це може зберегти ваше життя. Зараз дуже небезпечний час. Подивіться на наш дім…,
– сказала Нерсесян.
Артистка вийшла на звʼязок до шанувальників ще сьогодні вранці. Вона показала кадри пошкодженого будинку і зазначила, що сьогоднішня ніч була найстрашнішою у її житті.
У коментарях під роликом Софію підтримали підписники та українські знаменитості, зокрема співачка KOLA, піаніст Євген Хмара та ведуча блогів про Євробачення Анна Тульєва.
Що відомо про обстріл Києва 9 січня?
У ніч проти 9 січня російська армія запустила по Києву БпЛА, крилаті ракети та балістику. Повітряна тривога у столиці лунала до самого ранку. Наразі є проблеми з постачанням тепла та води, також діють екстрені відключення світла.
Наслідки атаки зафіксовані у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському, Шевченківському, Голосіївському і Святошинському районах столиці. Пошкоджена цивільна та критична інфраструктура.
Міський голова Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.
Відомо про 4 загиблих та понад 20 постраждалих. Зокрема, Росія вбила медика – 56-річного Сергія Смоляка, який приїхав рятувати людей у Дарницькому районі.