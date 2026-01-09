Юная артистка записала видео, в котором показала поврежденный дом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Нерсесян.
К слову В дом Софии Нерсесян попал шахед: "Самая страшная ночь в моей жизни"
София Нерсесян добавила к видео английские субтитры, чтобы ее услышала иностранная аудитория. Девушка отметила, что Россия лишает нормальной жизни украинских детей.
Пожалуйста, не игнорируйте тревоги. Потому что один раз это может сохранить вашу жизнь. Сейчас очень опасное время. Посмотрите на наш дом..,
– сказала Нерсесян.
Артистка вышла на связь к поклонникам еще сегодня утром. Она показала кадры поврежденного дома и отметила, что сегодняшняя ночь была самой страшной в ее жизни.
В комментариях под роликом Софию поддержали подписчики и украинские знаменитости, в частности певица KOLA, пианист Евгений Хмара и ведущая блогов о Евровидении Анна Тульева.
Что известно об обстреле Киева 9 января?
В ночь на 9 января российская армия запустила по Киеву БпЛА, крылатые ракеты и баллистику. Воздушная тревога в столице звучала до самого утра. Сейчас есть проблемы с поставками тепла и воды, также действуют экстренные отключения света.
Последствия атаки зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском, Шевченковском, Голосеевском и Святошинском районах столицы. Повреждена гражданская и критическая инфраструктура.
Городской голова Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла.
Известно о 4 погибших и более 20 пострадавших. В частности, Россия убила медика – 56-летнего Сергея Смоляка, который приехал спасать людей в Дарницком районе.