Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Нерсесян. Пока девочка не раскрыла деталей.

Не пропустите Ракет из "тушек" не было: в Воздушных силах рассказали особенность атаки 9 января

Ночью София Нерсесян опубликовала сториз, где отметила, что ненавидит Россию. Утром девочка показала фото поврежденного здания и написала: "Самая страшная ночь в моей жизни".

София НерсесянСофия Нерсесян вышла на связь во время атаки России / Скриншот из инстаграма артистки

София НерсесянСофия Нерсесян показала последствия обстрела / Скриншот из инстаграма певицы

Впоследствии Нерсесян распространила видео здания, которое получило повреждения в результате ночной российской атаки. Сейчас ждем официальной информации от Софии, все ли хорошо с ней и не семьей.

Последствия атаки на Киев / видео из инстаграма Софии Нерсесян

Что известно об атаке на Киев 9 января?

  • Ночью российская армия осуществила комбинированный удар по Киеву. Враг запустил БпЛА, крылатые ракеты и баллистику. Есть повреждения жилых домов и критической инфраструктуры.

  • Последствия атаки зафиксировали в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском, Шевченковском, Голосеевском и Святошинском районах столицы. Виталий Кличко сообщил, что почти 6 тысяч многоквартирных домов остались без теплоснабжения.

  • В Офисе генпрокурора рассказали, что повреждены 19 многоэтажных домов, детсад, трамвайное депо, недостроенная многоэтажка, автомобили, супермаркет, заправочная станция. Владимир Зеленский сообщил, что также пострадало здание Посольства Катара.

  • Сейчас в столице известно о 4 погибших и более 20 раненых.