Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Нерсесян. Пока девочка не раскрыла деталей.
Ночью София Нерсесян опубликовала сториз, где отметила, что ненавидит Россию. Утром девочка показала фото поврежденного здания и написала: "Самая страшная ночь в моей жизни".
София Нерсесян вышла на связь во время атаки России / Скриншот из инстаграма артистки
София Нерсесян показала последствия обстрела / Скриншот из инстаграма певицы
Впоследствии Нерсесян распространила видео здания, которое получило повреждения в результате ночной российской атаки. Сейчас ждем официальной информации от Софии, все ли хорошо с ней и не семьей.
Последствия атаки на Киев / видео из инстаграма Софии Нерсесян
Что известно об атаке на Киев 9 января?
Ночью российская армия осуществила комбинированный удар по Киеву. Враг запустил БпЛА, крылатые ракеты и баллистику. Есть повреждения жилых домов и критической инфраструктуры.
Последствия атаки зафиксировали в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском, Шевченковском, Голосеевском и Святошинском районах столицы. Виталий Кличко сообщил, что почти 6 тысяч многоквартирных домов остались без теплоснабжения.
В Офисе генпрокурора рассказали, что повреждены 19 многоэтажных домов, детсад, трамвайное депо, недостроенная многоэтажка, автомобили, супермаркет, заправочная станция. Владимир Зеленский сообщил, что также пострадало здание Посольства Катара.
Сейчас в столице известно о 4 погибших и более 20 раненых.