Эта атака отличается тем, что противник не применил вооружение, которое обычно использует во время массированных обстрелов, передает 24 Канал со ссылкой на комментарий главы управления коммуникации Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Что говорят в Воздушных силах об атаке 9 января?

Так, Игнат подтвердил, что этой ночью россияне не задействовали свою стратегическую авиацию. Крылатых ракет из "тушек" не было.

Зато, оккупанты выпустили 22 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", а также 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400. Силам ПВО удалось сбить аж 8 баллистических Искандер-М/С-400 и 10 "Калибров".

Полковник рассказал, что столицу и дроны и ракеты атаковали с разных сторон одновременно. Такое количество целей одновременно сбивать крайне трудно.

По словаим военного, Украина испытывает дефицит зенитных ракет к наземным комплексам.

Какие последствия массированной атаки 9 января?