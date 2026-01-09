Последствия российского обстрела зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском районах города, передает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.
Какие последствия вражеского удара по Киеву?
В Киеве повреждены 19 многоэтажных домов, детсад, трамвайное депо, недостроенная многоэтажка, автомобили, супермаркет, заправочная станция.
Также разрушениям подверглось здание одного из посольств.
В результате атаки погибли 4 человека, 25 пострадали. Среди погибших трое жителей жилого комплекса в Днепровском районе, а также 58 летний работник экстренной медицинской помощи, который приехал оказывать помощь людям в Дарницком районе. Среди раненых есть медицинские работники, спасатели и работник полиции.
Последствия атаки на Киев / Фото прокуратура
- Заметим, что в Киеве в результате атаки есть изменения в работе метро. Движение поездов на открытом участке между станциями "Днепр" – "Лесная" временно приостановлено из-за отсутствия электропитания.
- Кроме того, часть столицы осталась без отопления. На левом берегу ввели экстренные отключения света.
- В Воздушных силах уточнили, что основной целью массированной атаки 9 января была Киевщина. Враг нанес удар, использовав 278 дронов и ракет различных типов, среди них – одна баллистическая средней дальности. Силы ПВО обезвредили 244 российских целей.