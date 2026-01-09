Последствия российского обстрела зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском районах города, передает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

Какие последствия вражеского удара по Киеву?

В Киеве повреждены 19 многоэтажных домов, детсад, трамвайное депо, недостроенная многоэтажка, автомобили, супермаркет, заправочная станция.

Также разрушениям подверглось здание одного из посольств.

В результате атаки погибли 4 человека, 25 пострадали. Среди погибших трое жителей жилого комплекса в Днепровском районе, а также 58 летний работник экстренной медицинской помощи, который приехал оказывать помощь людям в Дарницком районе. Среди раненых есть медицинские работники, спасатели и работник полиции.

Последствия атаки на Киев / Фото прокуратура