Какие изменения в движении столичного метро?

Как сообщили в КГГА, 8 января в киевском метро поезда на "красной линии" движутся с изменениями.

По состоянию на 05:30 поезда курсируют между станциями "Академгородок" и "Арсенальная". Интервал составляет 4 минуты 40 секунд – 5 минут.

В то же время движение поездов на открытом участке между станциями "Днепр" и "Лесная" приостановлено. Причиной стало отсутствие электропитания в результате российской атаки.

Отмечается, что на "синей" и "зеленой" линиях метро поезда курсируют в штатном режиме, без изменений.

Обратите внимание! Об обновлении об изменениях в движении можно узнать на станциях, а также через официальные страницы КГГА и метрополитена.

Какие последствия обстрела Киева?