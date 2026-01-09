Киевская ОВА информирует о последствиях атаки. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.
Хронология атаки Ракетная опасность в Украине: Россия подняла в небо МиГ-31, зафиксированы пуски "Калибров"
Какие последствия массированной атаки 9 января на Киевскую область?
В эпицентре ударов врага был Киев. Но и в Киевской области активно работала Противовоздушная оборона. К сожалению, не обошлось без последствий ударов россиян в нескольких районах.
По информации областной военной администрации, в Броварском районе из подвала частного дома после пожара деблокированы 3 взрослых и ребенок 5 лет. С отравлением угарным газом их госпитализировали. Еще один человек имеет резаную рану предплечья.
Всего в области последствия есть в 4 районах, пишет ОВА:
- Вышгородский район – поврежден частный дом.
- Обуховский – разрушены складские помещения и частный дом.
- Броварской – были пожары в 3 частных домах, производственно-складском здании и гаражах.
- Бориспольский – повреждения в двух частных домах.
Немного ранее мэр Славутича Юрий Фомичев писал в телеграмме, что город обесточен. "Причину выясняем", – уточнил он, отметив, что под прицелом врага сейчас находятся объекты критической инфраструктуры.
Что известно о последствиях в самом Киеве?
- В Киеве в результате атаки врага по состоянию на 5 утра известно о 4 погибших, пострадали 19 человек, 14 госпитализировали. Среди погибших 1 медик, 4 медработника пострадали.
- В столице есть повреждения критической инфраструктуры, в некоторых районах города фиксируют перебои с электроснабжением и водой.