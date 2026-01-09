Про це інформує 24 Канал з посиланням на КМДА.
Які зміни русі столичного метро?
Як повідомили в КМДА, 8 січня у київському метро поїзди на "червоній лінії" рухаються зі змінами.
Станом на 05:30 поїзди курсують між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна". Інтервал становить 4 хвилини 40 секунд – 5 хвилин.
Водночас рух поїздів на відкритій ділянці між станціями "Дніпро" та "Лісова" призупинено. Причиною стала відсутність електроживлення внаслідок російської атаки.
Зазначається, що на "синій" та "зеленій" лініях метро поїзди курсують у штатному режимі, без змін.
Зверніть увагу! Про оновлення щодо змін у русі можна дізнатись на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену.
Які наслідки обстрілу Києва?
Росія знову била по критичній інфраструктурі та житлових будинках столиці 8 січня. Внаслідок атаки відомо про загиблих, серед яких є медик. Також постраждали понад 10 людей, в тому числі рятувальники ДСНС.
У більшості районів міста зафіксовані проблеми з електропостачанням, водою та опаленням.
Крім того, від ворожих ударів постраждали 4 райони Київщини. Подекуди виникли займання приватних домівок. Постраждала родина з дитиною.