Які зміни русі столичного метро?

Як повідомили в КМДА, 8 січня у київському метро поїзди на "червоній лінії" рухаються зі змінами.

Станом на 05:30 поїзди курсують між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна". Інтервал становить 4 хвилини 40 секунд – 5 хвилин.

Водночас рух поїздів на відкритій ділянці між станціями "Дніпро" та "Лісова" призупинено. Причиною стала відсутність електроживлення внаслідок російської атаки.

Зазначається, що на "синій" та "зеленій" лініях метро поїзди курсують у штатному режимі, без змін.

Зверніть увагу! Про оновлення щодо змін у русі можна дізнатись на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену.

