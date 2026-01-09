Міська влада, зокрема мер Віталій Кличко, інформують про наслідки. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Ракетна небезпека в Україні: Росія підняла у небо МіГ-31, зафіксовані пуски "Калібрів"

Що відомо про пошкодження критичної інфраструктури у Києві?

Десятки БпЛА, кілька хвиль "Калібрів" та низка балістичних ударів – це те, що довелося перетерпіти Києву вночі 9 січня. Унаслідок атаки, як відомо на 5 ранку, є пошкодження критичної інфраструктури.

Влада інформує, що у деяких районах міста фіксують перебої з електропостачанням та водою.

Також багато пошкоджень у житлових будинках:

Дарницький район – частково пошкоджений магазин та вікна 9-поверхового будинку, уламки БпЛА спричинили пожежі у двох житлових будинках та гаражах.

Деснянський район – БпЛА влучив у дах 18-поверхового житлового будинку, виникла пожежа. Інша пожежа сталася у 5-поверховому будинку, і ще в одній 5-поверхівці – задимлення. Пошкоджень зазнали торгівельний центр та санаторій.

Дніпровський район – уламки БпЛА спричинили пожежі у 16-поверховому та 9-поверховому житлових будинках. Вибух частково зруйнував дах 3-поверхового житлового будинку. І ще уламки впали на дитячий майданчик та біля трамвайного депо.

Печерський район – уламки БпЛА частково зруйнували фасад 9-поверхового житлового будинку. Також пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю.

Також КМДА додає, що відсутнє опалення (або є на понижених параметрах) у Деснянському, Печерському районах, у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів.

Які наслідки атаки ворога на Київську область?