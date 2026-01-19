За словами Головнокомандувача відношення до військових – найважливіше. Про це Сирський повідомив в інтерв'ю шеф-редакторці LB.ua Соні Кошкіній, передає 24 Канал.

Яких командирів можуть зняти з посади?

Сирський розповів, що існує два основні критерії ефективності командирів: організація бойових дій та ставлення до підлеглих, зокрема рівень втрат серед особового складу.

І той командир, який не дбає про своїх підлеглих, – його просто знімають із посади, я його знімаю,

– наголосив головнокомандувач.

Він також звернув увагу на проблему недостовірної інформації з боку окремих командирів, що може призводити до втрат військових і територій. За словами Сирського, нині ситуацію можна перевіряти за допомогою електронної карти. Вона відображає кількість військових на позиціях. Проте, інколи дані не відповідають реальності через свідоме введення в оману або недостатнє володіння тим, що відбувається навколо.

Водночас головнокомандувач зазначив, що кількість таких випадків зменшилася. За його словами, у 2025 році втрати українських військ скоротилися на 13%, тоді як втрати російської армії у 2024 – 2025 роках, за оцінками ЗСУ, сягнули близько 850 тисяч убитими та пораненими.

Які ще заяви про війну в Україні зробив Сирський?