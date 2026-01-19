Про це пише 24 Канал. Про ефективність deep strike головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів в інтерв'ю LB.ua.

Наскільки ефективні українські deep strike?

Сирський каже, що Deep Strike – сильна сторона України. "Це визнають і ворог, і наші партнери, і союзники. Тому що ми відносно малими й дешевими засобами завдаємо збитків", – підкреслив він.

Наприклад, за 25 рік захисники вразили 719 цілей противника і завдали йому втрат на понад 15 млрд доларів.

Ми суттєво знизили видобуток нафти. А ми знаємо, що нафта – це основний експортний потенціал Росії та, в принципі, основне джерело формування її військового бюджету,

– наголосив головнокомандувач.

Дохід від видобування нафти склав 130 мільярдів доларів, а військовий бюджет Росії у 2025 році – 175 млрд доларів. "Власне, ми зменшуємо джерело знаходження коштів для фінансування війни. Тому deep strike відіграє вирішальну роль", – каже Сирський.

Коли в Росії було гучно останнім часом?