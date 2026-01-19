Після півночі в аеропортах Саратова та сусідньої Пензи було запроваджено тимчасові обмеження – повітряні гавані не приймали і не відправляли рейси. Усе – через загрозу безпілотників, передає 24 Канал.

Дивіться також Українські дрони атакували полігон "Капустин Яр", з якого запускають "Орешник"

Що відомо про "бавовну" у Саратовській області?

Після 01:00 у Саратові лунали вибухи. Усього було чути понад 10 потужних вибухів. Також на гучні звуки сирени та віддалений гуркіт скаржилися мешканці Енгельса.

Жителі Саратова зазначали, що у місті під ударом дронів опинився місцевий НПЗ. На одному із опублікованих відео атаки на населений пункт росіянин розповідає, куди саме міг статися приліт, а також вимагає, аби "Зеленський прилетів у бочці з прапором України".

Зверніть увагу! Саратовський НПЗ часто зазнає атаки дронів. Він лише нещодавно відновив роботу після ремонту.

Щось спалахує над Саратовим: дивіться відео

Місцевий підтверджує потужний удар по місту: дивіться відео

Місцевий розповідає, куди міг статися приліт: дивіться відео

Росіянин чекає на прибуття Зеленського: дивіться відео

Лише після 5-ої ранку були зняті обмеження в аеропорту Саратова. Тим часом у міноборони Росії повідомили, що за ніч збито 92 українських безпілотників. З них 29 – над Саратовською областю.

Що відомо про останні удари по Росії?