Після півночі в аеропортах Саратова та сусідньої Пензи було запроваджено тимчасові обмеження – повітряні гавані не приймали і не відправляли рейси. Усе – через загрозу безпілотників, передає 24 Канал.
Що відомо про "бавовну" у Саратовській області?
Після 01:00 у Саратові лунали вибухи. Усього було чути понад 10 потужних вибухів. Також на гучні звуки сирени та віддалений гуркіт скаржилися мешканці Енгельса.
Жителі Саратова зазначали, що у місті під ударом дронів опинився місцевий НПЗ. На одному із опублікованих відео атаки на населений пункт росіянин розповідає, куди саме міг статися приліт, а також вимагає, аби "Зеленський прилетів у бочці з прапором України".
Зверніть увагу! Саратовський НПЗ часто зазнає атаки дронів. Він лише нещодавно відновив роботу після ремонту.
Щось спалахує над Саратовим: дивіться відео
Місцевий підтверджує потужний удар по місту: дивіться відео
Місцевий розповідає, куди міг статися приліт: дивіться відео
Росіянин чекає на прибуття Зеленського: дивіться відео
Лише після 5-ої ранку були зняті обмеження в аеропорту Саратова. Тим часом у міноборони Росії повідомили, що за ніч збито 92 українських безпілотників. З них 29 – над Саратовською областю.
Що відомо про останні удари по Росії?
- Військово-морські сили ЗСУ спільно з підрозділом Центру спецоперацій "Альфа" СБУ провели успішну операцію в тилу ворога. Внаслідок цього серйозно пошкоджено виробничі потужності заводу "Атлант Аеро" в російському Таганрозі.
- У Ростові-на-Дону внаслідок атаки виникла пожежа на території заводу "Емпілс". Там уражено резервуари нафтопродуктів.
- Підрозділи Сил оборони України уразили кілька бурових установок Росії в акваторії Каспійського моря. Також під прицілом опинився підрозділ ППО противника на ТОТ.