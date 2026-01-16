Подробиці операції повідомляє 24 Канал із посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ.

Актуально В окупованому Бердянську спалахнула підстанція після низки вибухів: у місті блекаут

Що відомо про удар по заводу "Атлант Аеро" у Таганрозі?

Українські військові вдарили по об'єкту ракетами власного виробництва, що призвело до потужних вибухів та пожежі на "Атлант Аеро".

Внаслідок атаки підтверджено ураження кількох виробничих корпусів та цехів підприємства.

Зауважимо, цей завод відповідав за повний цикл – від проєктування й до випробувань – ударно-розвідувальних безпілотників типу "Молнія", а також за випуск комплектуючих для БпЛА "Оріон", які активно застосовують російські окупаційні війська.

Дивіться супутникові знімки наслідків атаки по заводу

Таке ураження суттєво послабить можливості ворога щодо масового виробництва та використання цих дронів для розвідки й ударів, зокрема проти українських міст та позицій Сил оборони.

