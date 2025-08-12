Як повідомляє Bloomberg, після цієї атаки дронів НПЗ, що належить ПАТ "Роснефть", припинив прийом нафти, передає 24 Канал.

Що відомо про зупинку НПЗ у Саратові?

Цей нафтопереробний завод став уже третім, який зазнав пошкоджень через удари безпілотників цього місяця.

Саратовський НПЗ, розташований у регіоні Волги, має проєктну потужність приблизно 140 тисяч барелів сировини на добу. Тривала зупинка заводу може вплинути на внутрішні поставки бензину саме в той час, коли попит на це пальне традиційно зростає.

Нагадаємо, що 10 серпня дрони вперше атакували місто Ухта, що в Республіці Комі, Росія, яке розташоване за 1 700 кілометрів від України.

Крім того, нещодавно безпілотники СБУ вдарили по терміналу зберігання "Шахедів" у Татарстані. У мережі поширили відео, як місцеві жителі спостерігають за прильотом.