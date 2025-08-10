Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Дивіться також Ворог зазнав великих втрат: ЗСУ розбомбили командний пункт Росії на Херсонщині

Які російські міста атакували дрони?

У місті Ухта, що в Республіці Комі в Росії вдень 10 серпня лунали вибухи та сирени. За попередніми даними місцевих медіа, невідомі дрони атакували місцевий нафтопереробний завод. Цікаво те, що місцина розташована у 1 700 кілометрах від України.

За словами росЗМІ, на території ймовірно ураженого НПЗ працюють спецслужби, а у регіоні частково відключили мобільний інтернет.

Наслідки атаки на Комі: дивіться відео

Місцеві жителі повідомляють, що через гучномовці оголошували попередження про небезпеку безпілотників. Також у місті нібито проводилася евакуація відвідувачів одного з торгових центрів.

Оголошення дронової небезпеки у російському місті: дивіться відео

Також у Татарстані оголосили загрозу ударів безпілотниками. За даними росЗМІ, в аеропорту Казані затримали шість рейсів, хоча адміністрація запевняє, що летовище працює у штатному режимі.

Невизначений безпілотник летить над Росією: дивіться відео

Росіяни жаліються на запах бензину: дивіться відео

У пропагандистських ЗМІ додають, що російська ППО нібито збила 15 БпЛА тільки за 4 години.

До слова, у ніч проти 10 серпня безпілотники Сил безпілотних систем ЗСУ атакували нафтопереробний завод у Саратові. Підприємство є важливим елементом паливної інфраструктури ворога.