Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также Враг понес большие потери: ВСУ разбомбили командный пункт России на Херсонщине

Какие российские города атаковали дроны?

В городе Ухта, что в Республике Коми в России днем 10 августа раздавались взрывы и сирены. По предварительным данным местных медиа, неизвестные дроны атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. Интересно то, что местность расположена в 1 700 километрах от Украины.

По словам росСМИ, на территории вероятно пораженного НПЗ работают спецслужбы, а в регионе частично отключили мобильный интернет.

Последствия атаки на Коми: смотрите видео

Местные жители сообщают, что через громкоговорители объявляли предупреждение об опасности беспилотников. Также в городе якобы проводилась эвакуация посетителей одного из торговых центров.

Объявление дроновой опасности в российском городе: смотрите видео

Также в Татарстане объявили угрозу ударов беспилотниками. По данным росСМИ, в аэропорту Казани задержали шесть рейсов, хотя администрация уверяет, что аэропорт работает в штатном режиме.

Неопределенный беспилотник летит над Россией: смотрите видео

Россияне жалуются на запах бензина: смотрите видео

В пропагандистских СМИ добавляют, что российская ПВО якобы сбила 15 БПЛА только за 4 часа.

К слову, в ночь на 10 августа беспилотники Сил беспилотных систем ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове. Предприятие является важным элементом топливной инфраструктуры врага.