Воздушные силы сообщили о разгроме российских захватчиков в районе Олешек. Там наши военные ударили бомбой по командному пункту батальона оккупантов, передает 24 Канал.

Смотрите также Погибло 80% личного состава: в DeepState рассказали, как российские диверсанты шли к Покровску

Что известно о бомбовом ударе по россиянам возле Олешек?

По предварительной информации, уничтожено около 25 оккупантов, по меньшей мере 11 получили ранения. По данным разведки, среди ликвидированных – командир, начальник штаба, начальник инженерной службы и командир одного из взводов батальона.

К слову, недавно ВСУ отразили мотоциклетный штурм в Торском Донецкой области, уничтожив 25 российских военных. В отражении вражеской атаки участвовали 63 отдельная механизированная бригада ВСУ, полк К-2, нацгвардейцы и подразделение СБУ.

Кроме того, ГУР атаковало 90-ю зенитно-ракетную бригаду ПВО в поселке Афипский Краснодарского края России утром 8 августа. В результате успешной операции ликвидированы по меньшей мере 12 оккупантов, десятки раненых, уничтожена вражеская техника.

Напомним, что журналисты идентифицировали имена 122 883 российских военных, погибших во время вторжения в Украину, из которых 53% – добровольцы, мобилизованные и осужденные.