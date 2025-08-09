Сообщает 24 Канал со ссылкой на российскую службу BBC.

Что известно о погибших российских военных?

Журналисты установили имена 122 883 российских военных, которые погибли во время полномасштабного вторжения России в Украину – это более чем на 2,5 тысячи больше, чем две недели назад.

Отмечается, что 53% погибших – это добровольцы, мобилизованные и осужденные, которые отправились на войну из исправительных колоний, то есть лица, которые на момент начала войны не были связаны с армией.

В частности, 27% погибших – это добровольцы, которые заключили контракт после начала полномасштабного вторжения. В 2023 году их доля составляла лишь 14% от общих потерь России.

Кроме того, 14% погибших – это осужденные и заключенные из исправительных учреждений, а 11% – мобилизованные.

Журналисты сообщают, что с октября 2023 года ежедневные потери российских военных редко опускаются ниже 120 погибших в день. Ранее этот показатель был нестабильным: в некоторые дни фиксировали 100 – 150 подтвержденных смертей, в другие – около 50 – 60.

Также Россия несет потери не только среди рядовых, но и среди высококвалифицированных офицеров. Всего известно о гибели 5 540 офицеров, в частности 12 генералов. Особенно ощутимой является потеря младших офицеров. На сегодня известно о гибели 4 074 военных в звании от лейтенанта до капитана.

Специалисты считают, что это приводит к значительному ухудшению тактической слаженности, из-за чего подразделения начинают действовать разрозненно, мешают друг другу на поле боя и иногда попадают под “дружественный огонь”.

По оценкам журналистов, реальное количество погибших российских военных может достигать от 189 051 до 273 073 человек.